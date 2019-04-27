1 мая в 19.00 зрители канала Россия увидят первый выпуск юмористического шоу 100янов. Если кто-то не разгадал шараду, заложенную в название, и не догадался, кто станет ведущим, не стоит расстраиваться.

1 мая в 19.00 зрители канала "Россия 1" увидят первый выпуск юмористического шоу "100янов". Если кто-то не разгадал шараду, заложенную в название, и не догадался, кто станет ведущим, не стоит расстраиваться: по первым кадрам заставки становится ясно – это авторское шоу народного артиста России Юрия Стоянова.Программа совсем новая, зато к ее героям привыкать не надо, потому что в рамках шоу на экране будут появляться самые известные и прославленные артисты: Владимир Меньшов, Мария Аронова, Виктор Сухоруков, Юлия Ауг, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Петр Красилов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Певцов, Григорий Сиятвинда, Глафира Тарханова, Сергей Угрюмов, Ян Цапник.Но все же главным действующим лицом станет всеми любимый народный артист России Юрий Стоянов. Мастер перевоплощений, Стоянов примерит на себя многочисленные и разнообразные амплуа и роли. Не только мужские, но и женские: от инспектора ГИБДД до агента по продаже квартир или заботливой мамаши, обремененной дочкой на выданье.Последнее, то есть превращение в персонажа женского рода, неудивительно, если вспомнить, что мужчины играли женщин и в античном и в шекспировском театре: женщинам запрещалось появляться на сцене до 1660 года. Да и потом только в опере. И так вплоть до XIX века, когда зародился театр бурлеска.С появлением киноиндустрии самые талантливые мужчины-актеры решили заново примерить женское платье. Но не просто переодеться. Чарли Чаплин, Дастин Хоффман, Джон Траволта, Робин Уильямс, Александр Калягин сумели по-настоящему перевоплотиться в представительниц противоположного пола. Так что Юрий Стоянов продолжил эту традицию.Во-первых, потому, что большому артисту интересно решать серьезные задачи, с чем Юрий Николаевич справляется виртуозно. Надеть юбку, каблуки и накрасить рот помадой – ему этого явно недостаточно. Стоянов решает задачу драматургически – перевоплощаясь.И ему, единственному в стране, действительно удается перевоплощаться в женщин. Делает он это не вульгарно, не пошло, не пародируя слабый пол, но по-настоящему смешно, как и подобает настоящему актеру. Отчего зритель верит: его героини не просто узнаваемы, они существуют в реальной жизни. С одной только что едва разминулся возле ларька, другая – копия социального работника, третья – как две капли воды напоминает соседку с четвертого этажа. Ну а та, чуть поодаль – смеешься над ее манерами, но будто смотришься в зеркало.А во-вторых, так положено в жанре скетча: ведь шоу "100янов" не что иное как скетч – короткая пьеса шутливого характера для двух-трех исполнителей, впервые сыгранная в театре еще в XVI веке.С появлением телевидения этот жанр преобразился в скетч-шоу: программы с несколькими короткими отдельными, самостоятельными комедийными сценками, никак не связанными сюжетом с другими – кроме главных действующих лиц и названия. Самыми известными скетч-шоу были "Летающий цирк Монти Пайтона", "Шоу Кэтрин Тейт", "Шоу Фрая и Лори", "Мистер БинА на российском телевидении огромную популярность приобрело шоу "Городок", над которым Юрий Николаевич работал со своим другом Ильей Олейниковым. Так что поклонники прекрасно запомнили: Стоянов – настоящий мастер жанра коротких зарисовок – умеет и любит быть многоликим.Единственное отличие шоу "100янов" от "Городка" в том, что теперь у Стоянова не будет одного-единственного партнера, их бесконечно много, как в настоящей, реальной жизни. Стечения обстоятельств, любые вызовы судьбы, каждый вираж жизненного пути Юрий Стоянов вписывает в свое уникальное авторское шоу. С одной стороны, ставшее продолжением "Городка" и тем не менее звучащее иначе, абсолютно по-новому, современно, актуально.Каким и должен быть настоящий юмор.