Организаторы Бессмертного полка опровергли запрет на красные флаги и портреты Сталина. Запрещены только флаги политических партий, сообщила в эфире радио Говорит Москва сопредседатель Центрального штаба акции Елена Цунаева. Она прокомментировала соглашение, которое подписали региональные организации.

Организаторы "Бессмертного полка" опровергли запрет на красные флаги и портреты Сталина. Запрещены только флаги политических партий, сообщила в эфире радио "Говорит Москва" сопредседатель Центрального штаба акции Елена Цунаева. Она прокомментировала соглашение, которое подписали региональные организации.Сталин был участником Великой Отечественной войны и Верховным главнокомандующим, поэтому "он тоже может идти в этом полку", пояснила Цунаева. Родные и близкие Брежнева могут пройти с его портретом, поскольку он также был участником ВОВ.А вот портрет Николая II, с которым в 2016 году шла Наталья Поклонская, на данной акции неуместен, поскольку в "Бессмертном полку" идут с портретами героев Великой Отечественной войны, которые "сражались, вернулись живыми или ушли из жизни".Ранее СМИ сообщали, что организаторы акции выступили против портретов Сталина и красных флагов.