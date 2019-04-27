Готовность Большой кольцевой линии московского метро оценивается в 50%, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Кольцо полностью достроят к 2022 году, добавил чиновник. В субботу он осмотрел ход строительства станции БКЛ "Воронцовская". Южный участок, по словам Хуснуллина, готов на 18%.Заммэра также сообщил, что первый участок Кожуховской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируют запустить в начале июня этого года. Работы на линии идут полным ходом, второй участок, до станции "Нижегородская", будет сдан до конца года.