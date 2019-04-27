Александра Буйнова свалила аллергия. Артист кашляет, чихает
и хлюпает носом – из-за чего ему придется пропустить концерт Стаса Михайлова.
Александра Буйнова свалила аллергия. Артист кашляет, чихает
и хлюпает носом – из-за чего ему придется пропустить концерт Стаса Михайлова.
По словам представителя Александра Буйнова, у музыканта
покраснели глаза, нос у артиста заложен, он постоянно кашляет. В то время как коллеги
по цеху отправятся на юбилейные концерты Стаса Михайлова, которые состоятся 28
и 29 апреля, музыканту придется сидеть дома и лечиться.
Александр Буйнов не впервые становится жертвой своей
чувствительности к различным аллергенам. Пару лет назад артиста прямо перед
концертом укусил комар. Тогда артиста прямиком отправили в госпиталь ракетных
войск в Одинцово.
Атака кровососущего насекомого имела неприятные последствия.
У Александра Буйнова распухла челюсть. Врачи отправили актера под капельницу,
делали уколы – тогда эти процедуры помогли актеру быстро восстановиться и выйти
на сцену.
24 марта Александр Буйнов отметил день рождения. Артисту исполнилось 69 лет. Важную дату певец встретил в постели – он заболел. "Четвертые сутки валяюсь, ем антибиотики, сломался совсем..." – пожаловался Александр.
Захворавшего артиста подбодрили поклонники, а также друзья, в том числе его давняя подруга Алла Пугачева. "С днем рождения, брат!" – написала Примадонна.Она выложила старую фотографию, на которой запечатлена с Александром Буйновым, пишет Teleprogramma.pro.