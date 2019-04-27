Александра Буйнова свалила аллергия. Артист кашляет, чихает и хлюпает носом – из-за чего ему придется пропустить концерт Стаса Михайлова.

Александра Буйнова свалила аллергия. Артист кашляет, чихаети хлюпает носом – из-за чего ему придется пропустить концерт Стаса Михайлова.По словам представителя Александра Буйнова, у музыкантапокраснели глаза, нос у артиста заложен, он постоянно кашляет. В то время как коллегипо цеху отправятся на юбилейные концерты Стаса Михайлова, которые состоятся 28и 29 апреля, музыканту придется сидеть дома и лечиться.Александр Буйнов не впервые становится жертвой своейчувствительности к различным аллергенам. Пару лет назад артиста прямо передконцертом укусил комар. Тогда артиста прямиком отправили в госпиталь ракетныхвойск в Одинцово.Атака кровососущего насекомого имела неприятные последствия.У Александра Буйнова распухла челюсть. Врачи отправили актера под капельницу,делали уколы – тогда эти процедуры помогли актеру быстро восстановиться и выйтина сцену.24 марта Александр Буйнов отметил день рождения. Артисту исполнилось 69 лет. Важную дату певец встретил в постели – он заболел. "Четвертые сутки валяюсь, ем антибиотики, сломался совсем..." – пожаловался Александр.Захворавшего артиста подбодрили поклонники, а также друзья, в том числе его давняя подруга Алла Пугачева. "С днем рождения, брат!" – написала Примадонна.Она выложила старую фотографию, на которой запечатлена с Александром Буйновым, пишет Teleprogramma.pro.