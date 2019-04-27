Представители компании Bensons For Beds Sleep провели исследование, в ходе которого выяснили, что сон в разных кроватях способствует улучшению сексуальной жизни людей, состоящих в отношениях. В опросе социологов участвовали представители 2 тысяч пар.

Представители компании Bensons For Beds Sleep провели исследование, в ходе которого выяснили, что сон в разных кроватях способствует улучшению сексуальной жизни людей, состоящих в отношениях. В опросе социологов участвовали представители 2 тысяч пар, сообщает Metro.38 процентов опрошенных рассказали, что после того, как они с любимым человеком стали спать раздельно, их отношения стали крепче. Еще 34 процента отметили, что такое положение дел улучшило их интимную жизнь.Причина этому проста – несовпадение циклов сна, храп и подвижность партнера во время сна.Один из авторов исследования Анна Уильямсон отмечает, что хороший сон – это залог крепких отношений. Если вместе выспаться не получается, лучше спать в разных кроватях, считает сотрудница Bensons For Beds Sleep.Впрочем, 24 процента опрошенных заявили, что раздельный сон с партнером свел их отношения на нет."Таким парам я советую увеличить количество контактов в часы бодрствования", — отметила Уильямсон.