Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили подарки от супругов Абэ.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили подарки от супругов Абэ. Премьер-министр Японии Синздо Абэ с женой находятся в США с визитом, пишет РИА Новости.Мелания Трамп отмечает в субботу 49-й день рождения. Супруга премьера Акиэ подарила первой леди зеленый чай и традиционный японский чайник. Чай выращен друзьями Акиэ. Дональду Трампу японская чета подарила запонки из жемчуга.Совместное празднование дня рождения с главой иностранного государства — событие уникальное. Но Мелания сказала своему супругу, что "нет людей, с которыми бы более, чем с этой семьей, хотела бы провести свой день рождения".Японцы стараются дарить подарки, которые символизируют страну. О жемчуге даже существует поговорка — "если из Японии, то жемчуг". Хороший зеленый чай является очень дорогим и ценным подарком.