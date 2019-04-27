Борьба с террористической организацией Исламское государство (запрещена в России) продолжается, и заявления США о разгроме террористов в Сирии неверны. Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Нур-Султане Башар аль-Джаафари.

Борьба с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России) продолжается, и заявления США о разгроме террористов в Сирии неверны. Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Нур-Султане Башар аль-Джаафари, передает РИА Новости.Аль-Джаафари также отметил, что Турция поддерживает "красивые слова" в совместных заявлениях, принятых в рамках астанинского формата, но не придерживается их в реальности.В свою очередь, спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил, что прогресс в переговорах есть. От 12-го раунда ожидали не заключения соглашения, а достижения дальнейшего прогресса, что и произошло, пояснил он.В Нур-Султане прошел 12-й раунд переговоров астанинского формата (по бывшему названию столицы Казахстана). В них участвовали представители России, Турции, Ирана и Сирии.