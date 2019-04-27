Российский пилот Торо Россо Даниил Квят не смог завершить вторую практику Гран-при Азербайджана и-за того, что разбил машину. Несмотря на это, россиянин в итоговом протоколе расположился на шестом месте.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить вторую практику Гран-при Азербайджана и-за того, что разбил машину. Несмотря на это, россиянин в итоговом протоколе расположился на шестом месте."Это был не самый плохой день. Мы потеряли примерно 50 минут, в том числе и из-за проблемы с рулевым управлением. Потом мне надо было постараться быстро найти предел. И порой, когда ты это делаешь, случаются контакты со стеной, – приводит слова Квята Motorsport.com. – Все нормально. Мы не так и много потеряли. Я рад, что нашел предел так быстро",Квят заявил, что с первого же круга для него все складывалось очень хорошо: "каждый круг, который мы проехали, был очень конкурентоспособен, и нам осталось поддержать этот уровень в квалификации. Это самое важное".