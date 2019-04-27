Данные об ущербе за время нахождения в составе Украины уже собраны, Крым готов их предоставить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Данные об ущербе за время нахождения в составе Украины уже собраны, Крым готов их предоставить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим ФиксПосчитать потери распорядился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма. Рабочую группу в крымском парламенте возглавил Фикс.По его словам, можно даже не предъявлять Зеленскому счет, достаточно посмотреть, как полуостров начал развиваться в составе России. Однако показатели будут собраны, и Госдума будет решать, что делать дальше, передает РИА Новости.