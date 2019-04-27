Столичные байкеры отправились в традиционный мотопробег в честь Дня Победы. Ночные волки проедут по местам сражений и захоронений павших солдат. Впереди у них семь стран, а конечная точка - Берлин.

Столичные байкеры отправились в традиционный мотопробег в честь Дня Победы. "Ночные волки" проедут по местам сражений и захоронений павших солдат. Впереди у них семь стран, а конечная точка — Берлин.К пятому, юбилейному пробегу их стало еще больше. Мотомарш "Дороги Победы": сотня байкеров из клуба "Ночные волки" берут курс на Берлин.И это — только начало. За две недели в пути к колонне присоединятся почти 10 тысяч участников. Свечу памяти, которая зажглась сегодня в Музее Победы на Поклонной горе, они провезут через всю Европу.От Москвы до Берлина — десятки городов-свидетелей ужасов фашизма. Например, Смоленск — там еще есть живые свидетели того, как город стойко сопротивлялся врагу в самом начале войны. Или Освенцим — символ ужаса концлагерей. Кому-то, очевидно, очень хочется, чтобы об этом забыли: лидеру "Волков" Александру Залдостанову запретили въезд в Евросоюз. Но его начинание поддерживают байкеры со всего Старого Света."Я адресую эти свои поздравления, эту свою благодарность европейцам, которые присоединяются к нам, которые поддерживают нас, география которых сейчас в этой колонне начинается от Словакии и кончается вновь принятым к нам отделением — это Иордания", — говорит Залдостанов.Пробег по-настоящему интернационален, колонна следует не только под знаменами Победы, но и под флагами городов-участников войны. Это — дань уважения всем, кто отдал свою жизнь за нашу.