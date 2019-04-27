Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Крыму. На трассе Симферополь — Ялта иномарка столкнулась с микроавтобусом.

Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Крыму. На трассе "Симферополь — Ялта" иномарка столкнулась с микроавтобусом.Микроавтобус Mercedes ехал со стороны города Алушты. Произошло лобовое столкновение с Chevrolet Lacetti. Пять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли на месте, передает "Россия 24".Пострадавших доставили в больницу скорой помощи в Симферополе.ДТП произошло у села Лозовое Симферопольского района.