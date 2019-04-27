Пятерых из шести пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте доставили в Махачкалу - Минздрав

В ожоговый центр в Махачкале перевезли пострадавших при взрыве газа в частном доме в Хасавюрте. ЧП произошло в пятницу вечером, пишет ТАСС. В ожоговом центре находятся пятеро из шести раненых при взрыве.Как рассказала представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева, 5-летний мальчик и 17-летняя девушка помещены в реанимацию в тяжелом состоянии. Двое взрослых и трехлетний ребенок пострадали меньше и их состояние не вызывает опасений у врачей.