В Баку завершилась вторая свободная практика "Формулы-1" на Гран-при Азербайджана. Победу в ней одержал гонщик Ferrari Шарль Леклер, проехавший лучший круг за 1 минуту 42,872 секунды. Вторым стал его напарник по команде Себастьян Феттель (+0,324). Третье место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes.Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305). Его партнер по итальянской "конюшне" Александер Албон стал восьмым (+1,344). В ходе заездов 25-летний россиян разбил машину и был вынужден досрочно завершить тренировку.Not the birthday bash Dany Kvyat was hoping for ☹#AzerbaijanGP