Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предпочел бы видеть в Евросоюзе не Турцию, а Россию. По его мнению, Россия гораздо ближе к европейской культуре и экономике, чем Турция.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предпочел бы видеть в Евросоюзе не Турцию, а Россию.По его мнению, Россия гораздо ближе к европейской культуре, экономике, традициям и истории, чем Турция. Он подчеркнул, что десятилетиями тратятся миллиарды евро, чтобы убедить турок войти в ЕС, хотя "Турция не имеет ни малейшего отношения к Европе".Как сообщает РИА Новости, Сальвини в очередной раз заявил о необходимости отмены антироссийских санкций. По его словам, они бесполезны и даже вредны для итальянской и европейской экономики.Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что его страна продолжает вести работу по снятию санкций с России, которые наносят ущерб итальянской экономике.