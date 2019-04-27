В МособлБТИ рассказали, в каких случаях у собственников или арендаторов изымают земельные участки.

Землю, как правило, изымают, когда участок не используется или используется не по назначению. Такие случаи не редкость – так, в Пензе за 4 года более сотни участков вернули в муниципальную собственность. Случается, что изымают землю, выделенную под строительство жилья.Участок могут изъять, если он используется не с теми целями, под какие выделен, или же незаконно, пишет "Российская газета". Еще одна причина – нерациональное использование, когда в результате деятельности снижается плодородие земли или наносится вред окружающей среде.Изъять участок могут, если его не использовали в течение трех лет. Также земли можно лишиться, если на выделенном под жилищное или дачное строительство участке построили коммерческое здание или же здание возвели с нарушением градостроительных норм.Власти обычно требуют, чтобы участок привели в соответствие с нормами. Если же требование не выполнено в срок, постройки признают самостроями и изымают участок.Изъятые земли выставляют на публичные торги. Стартовая цена, как правило, устанавливается с учетом рыночной стоимости.Если предыдущий владелец не снес самострой, им начинают заниматься власти, однако если расходы на снос и организацию публичных торгов выше рыночной стоимости участка, лоту устанавливают начальную цену в 1 рубль. Если же на первых торгах участок не продан, цена снижается на 20% - на вторых торгах он может стоить уже 80 копеек.