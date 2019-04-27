Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал официальное заявление по результатам шоу Голос. Дети. По его словам, в голосовании по выбору победителя впервые возникли сомнения.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал официальное заявление по результатам шоу "Голос. Дети". По его словам, в голосовании по выбору победителя впервые возникли сомнения.Заявление Эрнста было опубликовано на сайте Первого канала. Генеральный директор сообщил, что вопросы возникли и у зрителей, и у организаторов шоу."За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", – отметил он. Эрнст добавил, что организаторам шоу предстоит выяснить причины произошедшего.В заявлении генерального директора Первого канала был опубликован протокол голосования. По его словам, это первый, но далеко не единственный шаг. "Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос.Дети". Количество поданных голосов – единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", – подчеркнул он.Эрнст отметил, что Первый канал инициировал проверку по факту голосования. "Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень", – подчеркнул он."Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", – заключил Эрнст.Напомним, что результатами остались недовольны многие зрители. Среди тех, ко выразил сомнения по поводу достоверности голосования, оказался и известный телеведущий Максим Галкин. Артист признал, что бы просто в шоке. "В первый раз в таком настроении завершаю просмотр", – подчеркнул он.Некоторые россияне и вовсе сочли подобный итог шоу настоящим бесстыдством. Были и те, кто как будто не заметил победы дочери Алсу. Например, звезда шоу "Голос" Анастасия Спиридонова посвятила публикацию в Instagram другому участнику Максиму Ержану.Напомним, что по результатам зрительского голосования дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победительницей шоу "Голос. Дети". Официальные данные гласят, что ей отдали 61,8% голосов.