Юлия Ковальчук своим выступлением в защиту дочери Алсу вызвала гнев некоторых пользователей Сети. Певица призналась, что будет поддерживать своих друзей, невзирая ни на что.

Юлия Ковальчук своим выступлением в защиту дочери Алсувызвала гнев некоторых пользователей Сети. Певица призналась, что будетподдерживать своих друзей, невзирая ни на что.Особенно резкую реакцию вызвали слова о"пропитанных гнилью и желчью" комментаторах. Артистка возмутилась -как можно травить детей?"Как же можно быть в принципе настолько пропитаннымижелчью и гнилью, а уж тем более по отношению к детям? Да, я поддерживала и будуподдерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии ониработают, потому что именно для этого и существует дружба!", – написалав своем Instagram.Однако на самом деле в финале шоу "Голос. Дети"дела обстояли не совсем так. Певица все ставит с ног на голову, считаетпопулярный блогер Лена Миро."Травят не дочку Алсу, а тех, чьими усилиями и подставойс голосованием отшили более достойных победы детей. Вот сколько нужно иметь желчии гнили внутри, чтобы отстранить действительно талантливых ребятишек отполучения главного приза?", – ответила артистке блогер.Напомним, Первый канал показал финальный выпуск 6 сезона шоу"Голос. Дети". В финал вышли Валерий Кузаков, Ержан Максим и МикеллаАбрамова – дочь Алсу. В итоге 10-летняя девочка и стала победителем – егоопределяли по итогам зрительского голосования.Однако такой итог вызвал массовое возмущение в соцсетях.Многие утверждали, что Абрамова победила незаслуженно – что и вызваловозмущение . Тем не менее, Первый канал пообещал разобраться вситуации. В пресс-службе признали, что во время голосования оператор отметил"некоторые аномальности".