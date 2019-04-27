Юлия Ковальчук своим выступлением в защиту дочери Алсу
вызвала гнев некоторых пользователей Сети. Певица призналась, что будет
поддерживать своих друзей, невзирая ни на что.
Юлия Ковальчук своим выступлением в защиту дочери Алсу
вызвала гнев некоторых пользователей Сети. Певица призналась, что будет
поддерживать своих друзей, невзирая ни на что.
Особенно резкую реакцию вызвали слова о
"пропитанных гнилью и желчью" комментаторах. Артистка возмутилась -
как можно травить детей?
"Как же можно быть в принципе настолько пропитанными
желчью и гнилью, а уж тем более по отношению к детям? Да, я поддерживала и буду
поддерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии они
работают, потому что именно для этого и существует дружба!", – написала
в своем Instagram.
Однако на самом деле в финале шоу "Голос. Дети"
дела обстояли не совсем так. Певица все ставит с ног на голову, считает
популярный блогер Лена Миро.
"Травят не дочку Алсу, а тех, чьими усилиями и подставой
с голосованием отшили более достойных победы детей. Вот сколько нужно иметь желчи
и гнили внутри, чтобы отстранить действительно талантливых ребятишек от
получения главного приза?", – ответила артистке блогер.
Напомним, Первый канал показал финальный выпуск 6 сезона шоу
"Голос. Дети". В финал вышли Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла
Абрамова – дочь Алсу. В итоге 10-летняя девочка и стала победителем – его
определяли по итогам зрительского голосования.
Однако такой итог вызвал массовое возмущение в соцсетях.
Многие утверждали, что Абрамова победила незаслуженно – что и вызвало
возмущение . Тем не менее, Первый канал пообещал разобраться в
ситуации. В пресс-службе признали, что во время голосования оператор отметил
"некоторые аномальности".