Не меньшим шоком, чем смерть Юлии Началовой, стала ситуация с квартирой, которую Вера, дочь Юлии, должна делить с бывшим возлюбленным своей мамы – Александром Фроловым. Он продолжает судебные тяжбы. Ирина Салтыкова предложила всем хоккеистам сброситься Фролову, кто сколько может.

Не меньшим шоком, чем смерть Юлии Началовой, стала ситуация с квартирой, которую Вера, дочь Юлии, должна делить с бывшим возлюбленным своей мамы – Александром Фроловым. Он продолжает судебные тяжбы. Ирина Салтыкова предложила всем хоккеистам сброситься Фролову кто сколько может.На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые, крестная мать Ирина Понаровская."Вряд ли кто-то тогда думал, что квартирный вопрос так испортит хоккеиста", — рассуждает ведущий Андрей Малахов.В программе приведена запись эфира от 30 марта 2019 года, в которой выступает российский футболист Евгений Алдонин."Эта квартира куплена мной перед свадьбой, Юля была беременна Верой. Эта квартира была для нашей семьи. После развода эту квартиру я оставил Юле для Веры. И Юля об этом знала, — рассказывал Алдонин. – Я не знаю нюансов; все, что я знаю, что есть документ, который дает право ему на половину квартиры. Сейчас я пытаюсь выстроить диалог с Фроловым. Вопрос по квартире остается открытым"."Фролов не собирается договариваться. Он требует половину квартиры; деньги что ли ему глаза закрыли?" – пытается понять ситуацию отец Юлии Виктор Началов.По его словам, вроде бы у Фролова есть расписка, заверенная нотариусом, о том, что она передает ему полквартиры.В разговор вступил адвокат Анатолий Кучерена. Он пообещал после программы разобраться в документах.Андрей Малахов предложил обсудить еще одну версию: якобы у Юлии была подружка-юрист, которая стала тайно встречаться с Фроловым и подсунула на подпись Юлии эту самую бумагу, тем самым обманув ее.Ирина Салтыкова сказала, что в любом случае не знает, как назвать такого мужчину, который отнимает квартиру у ребенка. И она предложила такую идею: чтобы все российские хоккеисты открыли счет и скинулись Александру Фролову кто сколько может, чтобы он получил эту сумму.Андрей Малахов показал смс-сообщение от Фролова, который ставит Юлии условия по квартире и вообще по финансовой жизни. А Анна Исаева показала, как Фролов считает свою затратную часть на жизнь в этой семье."Юля была влюблена в него, верила ему, а он этой любовью злоупотреблял, — считает отец Юлии. – Если Фролов настоящий мужик, то он должен порвать эту расписку и остаться человеком".Свою точку зрения приводят Сергей Исаков и Шуми Бабаев (он приходит на передачу, где начинаются жаркие споры), хоккейные агенты и друзья Александра Фролова.Программу "Привет, Андрей!" (в гостях программы – советская и российская актриса и певица Ирина Понаровская, крестная мать Юлии) смотрите на телеканале "Россия 1".