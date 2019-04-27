Причиной экстренной посадки лайнера Аэрофлота в Риге стало столкновение с птицей. Самолет сел нормально, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Причиной экстренной посадки лайнера "Аэрофлота" в Риге стало столкновение с птицей. Самолет сел нормально, никто не пострадал, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.Напомним, ранее стало известно, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Риги в Москву, запросил экстренную посадки в аэропорту латвийской столицы.