В матче 36-го тура английской премьер-лиги Ливерпуль на поле домашнего стадиона Энфилд разгромил Хаддерсфилд со счетом 5:0. Красные довели беспроигрышную серию в АПЛ до 15 матчей – 11 побед, 4 ничьи.

В матче 36-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. "Красные" довели беспроигрышную серию в АПЛ до 15 матчей – 11 побед, 4 ничьи.У победителей встречи по два мяча забили Садьо Мане (23-я, 66-я минуты) и Мохамед Салах (45+1, 83), а также единожды отличились Наби Кейта (1). Защитник Эндрю Роберсон записал на свой счет две результативные передачи."Ливерпуль" с 91 очком вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на два очка "Манчестер Сити", у которого игра с "Бернли" в запасе, а "Хаддерсфилд", потерпевший восьмое поражение кряду, расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков.В следующем туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа 4 мая на выезде сыграют с командой "Ньюкасл Юнайтед", а "терьеры" на следующий день примет "Манчестер Юнайтед".