Шенгенское соглашение не работает, Европе нужен новый договор. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, в Германии уже выступили против этого предложения. Как отнеслись к нему в других странах Европы и зачем понадобилось новое соглашение самому Макрону?

Шенгенское соглашение не работает, Европе нужен новый договор. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, в Германии уже выступили против этого предложения. Как отнеслись к нему в других странах Европы и зачем понадобилось новое соглашение самому Макрону?Тему защиты внешних границ и пересмотра Шенгенского соглашения, поднятую Эммануэлем Макроном уже под занавес его обращения к французам, СМИ называют неожиданной. После получаса речи о внутренних проблемах, французский лидер заявил, что Дублинское соглашение больше не работает. Равно как не работает миграционная политика ЕС в целом. По его мнению, страны, которые не хотят участвовать в квотированом распределении беженцев по территории альянса, могут покинуть Шенгенскую зону. Сегодня она объединяет 22 государства из 28, входящих в ЕС."Нам нужна Европа, которая бережет свои границы, защищает их. Это Европа, где у всех есть право на убежище и где ответственность идет об руку с солидарностью. Именно поэтому Шенген должен быть изменен, даже если это означает Шенген с меньшим количеством государств. Я не хочу быть среди стран Шенгена, которые говорят "вот он я", когда речь идет про солидарность, и "без меня", когда доходит до распределения бремени ответственности. Я не хочу быть с теми, кто выступает против сохранения общих границ и проявляет слабость. Эта реорганизация необходима", — сказал президент Франции.Журналисты назвали это атакой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, как главного противника системы квот.Господин Орбан в первых рядах отказался от схемы распределения квот, разработанной Еврокомиссией в 2015 году и одобренной большинством европейских столиц.Однако и Франция далека от идеала в этом отношении, и была причастна к провалу этого проекта (только 40 000 из 160 000 изначально запланированных мигрантов были в итоге распределены по этим квотам), поскольку не сдержала своих обещаний по приему беженцев.Le Monde отмечает: сама Франция тоже далека от идеала в реализации идеи переселения беженцев — из 160 тысяч человек по Европе перераспределили всего 40 тысяч. После чего ЕС вообще отказался от нее. В конце прошлого года саммит глав правительств поддержал предложение Австрии о "добровольной солидарности": страны, которые не хотят принимать у себя беженцев, могут участвовать в решении миграционной проблемы иными способами. Например, финансовой помощью.Кстати, именно Франция выдает наибольшее количество шенгенских виз — в прошлом году более четырех миллионов.Заявление было направлено на европейского избирателя: личные рейтинги Эммануэля Макрона, как президента Франции, рекордно низки – 27 %. Не лучше обстоят дела с поддержкой его движения перед общеевропейскими выборами, намеченными на конец мая."Макрон сделал этот ход за месяц до общеевропейских выборов, в которых его партия "Республика на Марше" может проиграть во Франции правоэкстремистам из "Национального объединения". Главной темой его выступления перед сотнями журналистов стали уроки, которые он извлек из протестов "желтых жилетов".Идея о необходимости реформ Шенгенской зоны уже звучала в открытом письме Эммануэля Макрона европейцам в начале марта. Предложение сократить количество стран появилась впервые. И, скорее всего, сыграет против французского президента.Ведь озвучено оно "в одиночку", подчеркивает Франсуа Жемен, профессор Университетов Парижа и Льежа, и противопоставляется позициям Маттео Сальвини и Себастьяна Курца, имеющих куда большую поддержку на общеевропейском уровне."Аура президента на европейской арене сейчас не так сильна, а тон задают скорее Маттео Сальвини и Себастиан Курц".Шенгенская зона уже пережила такие вызовы, как греческий кризис и временное введение внутренних границ в связи с террористическими угрозами. Тот факт, что на заявление Макрона не поступило немедленной реакции со стороны других европейских лидеры, может свидетельствовать о том, что его предложение в ЕС рассматривать не намерены. По крайней мере, в ближайшее время.