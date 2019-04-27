Суд Вашингтона вынес решение по делу Марии Бутиной. Ее признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Приговор — 18 месяцев лишения свободы. При этом она уже провела под стражей 9 месяцев. Находясь за решеткой, Марии пришлось дать признательные показания.

Суд Вашингтона вынес решение по делу Марии Бутиной. Ее признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Приговор — 18 месяцев лишения свободы. При этом она уже провела под стражей 9 месяцев. Находясь за решеткой, Марии пришлось дать признательные показания.Судья федерального судья Таня Чаткэн полностью встала на позицию обвинения в части приговора Марии Бутиной. Прокуроры просили полтора года. Ровно такой срок тюремного заключения ей в итоге присудили.Приговор Мария выслушала мужественно. Хотя до этого, когда произносила заключительную речь, голос ее дрожал. Но вряд ли из-за страха, а из-за огромного разочарования. Стоя перед судьей зеленой робе, она вспоминала как приехала в Штаты и как была полна надежд."Я приехала в США не по чьему-либо приказу, а с надеждой, — сказала Бутина. — Я хотела получить образование, чтобы работать в международной сфере. У меня три образования, а теперь я — обвиняемая преступница, моя репутация разрушена. Но я совсем не та дьявольская персона, о которой пишут СМИ".Когда Марию арестовали агенты ФБР в июле прошлого года, американская пресса с подачи стороны обвинения смешали ее с грязью. Ее называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Все это оказалось ложью и в ходе судебного процесса было опровергнуто. Остались обвинения, что Бутина, не регистрируясь иностранным агентом, пыталась наладить контакты с американцами, влияющими на политику. Адвокаты говорят, что трактовка американских властей, кто такой агент столь широка, что попасть под нее могут очень многие."Она не шпион, она не была агентом российского правительства, кем-то вроде секретного агента, — подчеркивает адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. — Она была платежным агентом, как, если я куплю вам билет в оперу, я буду вашим агентом по покупке билетов в оперу".Из девяти месяцев, что Мария за решеткой, три она провела в камере-одиночке, в которой ее держали по 22 часа в сутки, выпуская на ночные прогулки. К тому же грозило многолетнее заключение, и она пошла на сделку со следствием. Адвокаты ожидали, что приговорят ее к уже отбытому в СИЗО сроку и тут же депортируют в Россию. Но в последний момент в деле появилось заключение бывшего шефа контрразведки ФБР Роберта Андерсона, который, не общаясь с Бутиной, заявил о своих оценках, что она сработала в интересах российского правительства. На суде особо и не скрывали, что это дело рассматривают в контексте большой политики."Мария не имеет никакого отношения к расследованию Мюллера, — подчеркнул адвокат. — В команде Мюллера знали о Марии, ее деле, они допрашивали ее в рамках сделки со следствием, и, как очевидно, она не фигурировала нигде в отчете Мюллера. На мой взгляд, довольно любопытно, что судья отметила, что все это произошло с ней во время вмешательства России в выборы 2016 года, хотя Мария не имеет никакого отношения к этому. Если бы она имела, то спецпрокурор Мюллер упомянул бы ее имя где-нибудь на 480 страницах своего отчета, но он этого не сделал".Два года в США искали, но так и не нашли сговор с Россией на высшем уровне. Но поверивших в него столько, что хоть кто-то должен был ответить. И, похоже, это Мария Бутина. Всегда проще найти виноватого, чем разрушать миф.Телеканалу "Россия 1" удалось связаться с отцом Марии Бутиной — Валерием Викторовичем.- Как вы можете оценить решение, которое принял суд?- Это очень тяжелое решение. Гражданина другой страны, студентку подвергают преследованиям и лишению свободы за желание мира и хороших отношений между нашими странами.- У вас есть какая-то связь с дочерью? Вы знаете, как она отреагировала на решение американской Фемиды?- У нее нет возможности звонить, у нее нет телефона. Она сможет воспользоваться связью, только когда будет в тюрьме.- Каковы теперь ваши шаги, что вы намерены предпринять? Будете ли обжаловать решение?- Сначала надо узнать все нюансы приговора.- Есть ли еще надежда на смягчение приговора или вера в американское правосудие окончательно подорвана?- Веры нет. Суд последовал русофобским настроениям правительства США.