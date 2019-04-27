В Уфе следователи спустя пять месяцев обнаружили тела пропавшей семьи из пяти человек. В их убийстве заподозрили 46-летнего родственника, но он свел счеты с жизнью, когда в дверь его квартиры постучали оперативники.

В Уфе следователи спустя пять месяцев обнаружили тела пропавшей семьи из пяти человек. В их убийстве заподозрили 46-летнего родственника, но он свел счеты с жизнью, когда в дверь его квартиры постучали оперативники, уточняет ГТРК "Башкортостан".Сорокалетняя женщина, трое ее детей в возрасте 22, шести и двух лет, а также девятимесячная внучка пропали в декабре 2018 года. Все эти месяцы их считали пропавшими без вести, поскольку поиски ни к чему не приводили. Но несколько дней назад в полицию обратилась знакомая пропавшей молодой мамы, которая сообщила, что видела пропавшую в квартире ее 46-летнего отчима в микрорайоне Инорс в Уфе. Когда 22 апреля следователи появились на пороге, мужчина отказался открыть дверь, а спустя несколько минут свел счеты с жизнью.В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более человек, а 27 апреля утром оперативники нашли тела погибших — в колодце на дачном участке, принадлежавшем предполагаемому злоумышленнику.Что сподвигло мужчину расправиться с сожительницей, двумя своими детьми, приемной дочерью и ее ребенком, остается неизвестным.