Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в течение семи дней организовать проверку по факту транспортировки в Белоруссию и Восточную Европу некачественной нефти, которую поставляет ПАО Транснефть.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в течение семи дней организовать проверку по факту транспортировки в Белоруссию и Восточную Европу некачественной нефти, которую поставляет ПАО "Транснефть".Глава правительства распорядился найти виновных в нарушениях качества поставляемой нефти и наказать их. Материалы проверки должны быть переданы в Генпрокуратуру. Профильным министерствам также поручено в течение недели подготовить предложения, чтобы больше не допускать поставок некачественной нефти, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства России.О проблемах с качеством российской нефти 19 апреля сообщил белорусский концерн "Белнефтехим". Там заявили, что в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals содержание хлорорганических соединений превышает предельные значения по стандарту в десятки раз. Из-за этого белорусский нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы переработки почти вполовину и заявили об угрозе повреждения оборудования. Нефтепровод "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу.Российское Минэнерго подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое используется как растворитель жиров и парафинов и обладает сильными коррозийными свойствами.Переговоры с партнерами из Белоруссии, Польши и Украины по вопросу ухудшения качества российской нефти прошли 26 апреля в Минске. С российской стороны в них участвовали представители Минэнерго, "Транснефти" и "РЖД". Позже "Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным и было совершено на узле учета, принадлежащем частной компании.Проблемы с качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба" также обсудили президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, они встретились в Китае.