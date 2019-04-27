В Барселоне продолжается крупный теннисный турнир Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом 2,75 млн евро. Россиянин Даниил Медведев в матче 1/4 финала встречался с чилийцем Николасом Харри, который ранее обыграл сеяных Сашу Зверева (№2) и Григора Димитрова (№13).

В Барселоне продолжается крупный теннисный турнир Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом 2,75 млн евро. Россиянин Даниил Медведев в матче 1/4 финала встречался с чилийцем Николасом Харри, который ранее обыграл "сеяных" Сашу Зверева (№2) и Григора Димитрова (№13).Медведев стал для Харри третьим игроком "посева" в сетке турнира – у Даниил номер №7. Но учитывая предыдущие встречи, эксперты ждали напряженной борьбы, поскольку для чилийца грунт – оптимальное покрытие. Так, в принципе, и получилось.Медведев выиграл первую партию за счет единственного брейка – 6:3. Во втором сете представитель Чили до поры упорно брал свою подачу, но никак не мог выиграть на чужой. Кульминацией стал седьмой гейм, когда россиянин сделал брейк. После этого Медведев не без труда довел и вторую партию до победы – 6:4.В полуфинале российский теннисист сразится с победителем пары Кей Нискори (Япония) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).