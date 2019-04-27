В рамках финального дня чемпионата России по ММА россиянин Шамиль Абдуллаев проведет бой против бразильского чемпиона Велингтона Мондрагон Сильвы. Встреча состоится 5 мая.

В рамках финального дня чемпионата России по ММА россиянин Шамиль Абдуллаев проведет бой против бразильского чемпиона Велингтона Мондрагон Сильвы. Встреча состоится 5 мая.28-летний Шамиль Абдуллаев является одним из самых ярких бойцов среднего веса. За его плечами победа на чемпионате мира 2014 года. Он трижды становился чемпионом России и еще дважды – обладателем Кубка страны. Завершив любительскую карьеру, Абдуллаев перешел в профессионалы, где добился уже десяти побед в 11 боях.Противостоять россиянину будет 29-летний бразилец, являющийся чемпионом местной организации Amazon Championship. Напомним, что поединок пройдет в Москве 5 мая в рамках чемпионата России по ММА.