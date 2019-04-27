Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала о работе производственно-логистических комплектов в сфере детского питания. В интервью на Эхе Москвы она подчеркнула, что столицу удалось избавить от некачественной продукции.

Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала о работе производственно-логистических комплектов в сфере детского питания. В интервью на она подчеркнула, что столицу удалось избавить от некачественной продукции.Производственно-логистические комплексы были созданы в 2015 году и представляют собой систему контроля организации питания. Результаты их работы уже высоко оцениваются. По словам Андреевой, "Москва освободилась от фальсификата"."У нас дети не едят фальсифицированное масло. У нас дети реально едят настоящий продукт, натуральный, животный", – добавила глава столичного Роспотребнадзора.По ее словам, деятельность всех поставщиков питания строго отслеживается. Контракты очень жесткие, а ответственность возложена на обе стороны.Персонал для комбинатов питания проходит серьезную проверку. Обучаются люди в центрах, которые являются частью производственно-логистических комплексов. Там же каждый сотрудник проходит обследование.Елена Андреева положительно оценила эту систему и отметила, что все замечания и проблемы во время проверок ликвидируются молниеносно.