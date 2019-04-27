Опытный образец самолета МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск. Там самолет пройдет покраску по серийным технологиям и отправится в подмосковный Жуковский для продолжения летных испытаний.

Опытный образец самолета МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация". Этот вариант нового российского самолета оснащен пассажирским салоном.По прилету в Ульяновск самолет был отправлен на покраску по серийным технологиям, а затем отправится на аэродром в подмосковном Жуковском для продолжения летных испытаний.МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") собирается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". МС-21 может стать прорывной моделью после регионального российского самолета Sukhoi Superjet 100 — одной из лучших разработок российского авиапрома.Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров. В планах — серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров. С 2020 года "Иркут" намерен ежегодно производить 20 самолетов МС-21, а с 2023-го увеличить производство до 70 самолетов в год. Предприятием получено 175 заказов на новые самолеты.