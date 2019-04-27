МЧС ЛНР сообщило, что тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте Схидкарбон в поселке Юрьевка.
МЧС ЛНР сообщило, что тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка.
Общее число обнаруженных тел достигло 13, передает РИА Новости.
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан. 26 апреля российские горноспасатели прибыли на помощь спасателям ЛНР.
В МЧС республики сообщили, что по состоянию на 6 утра продолжаются поиски четырех пострадавших.