На Шри-Ланке рядом с железнодорожной станцией Веллаватте в округе Коломбо задержаны три человека, у которых обнаружен 1 килограмм взрывчатки.

На Шри-Ланке рядом с железнодорожной станцией Веллаватте в округе Коломбо задержаны три человека, у которых обнаружен 1 килограмм взрывчатки, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Ранее сегодня в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. Информации о пострадавших нет.Серия терактов на Шри-Ланке произошла 21 апреля на католическую Пасху. По последним данным, погибли более 250 человек, точное число погибших помогла установить экспертиза ДНК (ранее сообщалось о 359 жертвах). Еще более 500 получили ранения.Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). По словам президента страны, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. Массированную атаку устроили 9 смертников, личности восьми из них уже установлены.