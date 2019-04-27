На Шри-Ланке полицейские обнаружили тела 15 человек на месте, где шла перестрелка, среди убитых шестеро детей. Огонь открыли во время антитеррористических рейдов в городе Калмунай. Также есть информация, что военные уничтожили двоих радикалов.

На Шри-Ланке полицейские обнаружили тела 15 человек на месте, где шла перестрелка, среди убитых шестеро детей. Огонь открыли во время антитеррористических рейдов в городе Калмунай. Также есть информация, что военные уничтожили двоих радикалов.Во время операции прогремели три взрыва, сообщений о погибших не поступало. Накануне службы безопасности искали террористов, причастных к серии атак в пасхальное воскресенье. Задержаны десятки человек.По словам президента страны, есть информация, что около 140 человек могут быть причастны ИГИЛ (запрещена в РФ).Тем временем Военно-морские силы Шри-Ланки обнаружили подозрительный сверток напротив полицейского участка в пригороде Коломбо (столица Шри-Ланки) и провели контролируемый взрыв.Каждый вечер на Шри-Ланке — комендантский час. Школы закрыты до 6 мая. Почти неделю назад в пасхальное воскресенье в отелях и церквях страны прогремели взрывы. Погибли свыше 250 человек. Теракты стали крупнейшими в истории Шри-Ланки, передает телеканал "Россия 24".