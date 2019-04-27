Спикер штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир в стране должен наступить исключительно на условиях Украины.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2019-na-usloviyax-ukrainy-zelenskij-osmelilsya-derzit-putinu.html" target="_blank">На условиях Украины: Зеленский осмелился дерзить Путину</a> - Спикер штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир в стране должен наступить исключительно на условиях Украины.
[url=https://33live.ru/novosti/27-04-2019-na-usloviyax-ukrainy-zelenskij-osmelilsya-derzit-putinu.html]На условиях Украины: Зеленский осмелился дерзить Путину[/url] - Спикер штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир в стране должен наступить исключительно на условиях Украины.