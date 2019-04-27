Нападающий английского Ливерпуля Роберто Фирмино не поможет свое команде в полуфинале Лиги чемпионов с испанской Барселоной. Бразильский футболист получил повреждение паха на тренировке.

Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино не поможет свое команде в полуфинале Лиги чемпионов с испанской "Барселоной". Бразильский футболист получил повреждение паха на тренировке.Фирмино получил травму в четверг и не смог сыграть с "Хаддерсфилдом". Роберто наверняка пропустит первый полуфинал с "Барселоной", но скорее всего поправится к ответной встрече."У Роберто надрыв маленькой мышцы паха. Надеюсь, он восстановится к среде. Но сыграет ли он – неизвестно. Нужно следить за развитием ситуации", — прокомментировал ситуацию главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.