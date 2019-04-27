Басманный суд Москвы арестовал сотрудника Центрального аппарата ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Он останется под стражей до 25 июня. Фролов подозревается в хищении 490 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы арестовал сотрудника Центрального аппарата ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве. Он останется под стражей до 25 июня.Как сообщает РИА Новости, в суд бывшего сотрудника управления "К" привезли с загипсованной рукой. При каких обстоятельствах он получил травму, неизвестно. На суде он свою вину не признал.Полковник Фролов обвиняется в хищении 490 миллионов рублей у главы строительной компании. В 2011 году он вел дело человека по фамилии Гляделкин. По данным следствия, Фролов запугал Гляделкина тем, что привлечет его к уголовной ответственности. В итоге Гляделкин согласился передать борцу с преступностью принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО. Фролов и его сообщники получили не менее 490 миллионов рублей.Экс-сотрудника ФСБ задержали вместе с бывшим сослуживцем Андреем Васильевым и начальником – главой одного из отделов центрального аппарата ФСБ РФ Кириллом Черкалиным. Во время обыска у Фролова изъяли крупную сумму денег, коллекцию часов и драгоценности.