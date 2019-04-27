Многолетний лидер обороны Рубина Цезарь Навас принял предложение возглавить селекционный отдел казанской команды. Помимо Цезаря в селекционный отдел вошел выступавший в прошлом в испанской Ла Лиге и чемпионате Греции Рубен Пулидо.

Многолетний лидер обороны "Рубина" Цезарь Навас принял предложение возглавить селекционный отдел казанской команды. Помимо Цезаря в селекционный отдел вошел выступавший в прошлом в испанской Ла Лиге и чемпионате Греции Рубен Пулидо.Навас выступал за "Рубин" с 2009 года, за восемь с половиной сезонов сыграл за клуб 255 матчей, забил четыре мяча. В футболке "Рубина" стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010)."Я воспитанник клуба "Реал Мадрид", 11 лет провел в качестве игрока в системе юношеских и молодежных команд "Реала", – рассказал о себе Пулидо, слова которого приводит пресс-служба "Рубина" – Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Цезаря Наваса".