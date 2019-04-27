Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба Пари Сен-Жермен Неймара на три матча под эгидой УЕФА. Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц после игры с Манчестер Юнайтед.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА. Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц после игры с "Манчестер Юнайтед".О дисквалификации футболиста сообщил сайт организации. Напомним, что Неймар не принимал участия в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против "красных дьяволов". Однако после игры лидер парижан раскритиковал работу судей в социальных сетях. При этом он использовал ненормативную лексику."ПСЖ" по сумме двух матчей с английским клубом не смог пройти в четвертьфинал турнира. Решающим стал гол с пенальти в добавленное время, который был назначен после использования главным арбитром встречи системы VAR.