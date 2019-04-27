Около 12 часов провел в дымоходе 23-летний житель Оклахомы Кинан Холмс, в наркотическом опьянении попытавшийся ограбить автомастерскую, но застрявший в трубе. Спасательную операцию в Талсе сняли на видео.

Около 12 часов провел в дымоходе 23-летний житель Оклахомы Кинан Холмс, в наркотическом опьянении попытавшийся ограбить автомастерскую, но застрявший в трубе, сообщает The Olympian. Спасательную операцию в Талсе сняли на видео.Незадачливого воришку с утра 23 апреля обнаружил владелец бизнеса, услышав всхлипы и постанывания под потолком. Первоначально он подумал, что это птицы, но его сомнения были развеяны после того, как из дымовой трубы раздался голос.Пожарным пришлось поломать голову над тем, как вызволить бедолагу. На первых порах они даже намеревались полностью разобрать дымоход, но затем решили попробовать вытащить молодого человека тем же путем, как он забрался в трубу. Их полуторачасовые усилия увенчались успехом, но на земле Холмса уже ждали полицейские — в больницу его доставили пристегнутым наручниками к каталке. После медосмотра он был отправлен в тюрьму по подозрению в краже со взломом второй степени, нанесении вреда имуществу и хранении наркотиков.