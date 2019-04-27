Российский актер и болельщик Спартака Дмитрий Назаров посвятил стихотворение новости о кадровых изменениях в руководстве красно-белых. Вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

Российский актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил стихотворение новости о кадровых изменениях в руководстве "красно-белых". Вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона."Об этом мы и не мечтали – пиджак сработался до дырСовет директоров в печали решил теперь вручить мундирНужна, похоже, диктатура, ведь без нее нельзя никакСменили всю номенклатуру, чтоб к юбилею выдать фракПобедный, с золотою нитью, чтоб чемпионом стал "Спартак"К столетию, может, и не выйти. Тогда вернут назад пиджак".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 26 Апр 2019 в 8:25 PDTНапомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" с крупным счетом – 0:3. "Красно-белые" с 39 очками занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи 29 апреля на поле "Открытие Арены" сыграют с казанским "Рубином".