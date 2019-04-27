Анастасия Волочкова выяснила, чего не хватает блондинке
в шоколаде. У Ксении Собчак нет совести. Балерина обиделась на светскую
львицу не только за себя, но и за Ольгу Бузову. Собчак на днях поиздевалась над
доверчивой телеведущей в своей программе на YouTube.
Анастасия Волочкова выяснила, чего не хватает "блондинке
в шоколаде". У Ксении Собчак нет совести. Балерина обиделась на светскую
львицу не только за себя, но и за Ольгу Бузову. Собчак на днях поиздевалась над
доверчивой телеведущей в своей программе на YouTube.
заступилась за Ольгу Бузову. Та заявила Ксении в новой части ее шоу: нет
ничего зазорного в том, чтобы выступать в маленьких ДК в регионах России, а не
продавать дорогие билеты на концерты, как Светлана Лобода. Певицу поддержали и
другие звезды, которые ездят к фанатам в разные уголки нашей страны. Собчак
высмеяла это утверждение.
И тут неожиданно не выдержала Анастасия Волочкова. Балерина
решила записать видеообращение к Собчак, в котором перечислила ее грехи.
"Знаешь, что тебе не хватает в твоей жизни, столичная
ты наша штучка, блондинка в шоколаде? Тебе не хватает совести! Совести. И то,
чего артисты добились своим трудом потом и кровью. А ты – благодаря своим
богатеньким родителям, папенькина дочка", – возмущается
По мнению балерины, Ксения Собчак не имеет никакого права
судить других. "Тебе не стыдно-то вообще? Тебе не стыдно. В этом и беда: ты
нас за то, что мы светим для людей в глубинках, называешь дном. Хочешь, я тебе
скажу открыто, моя дорогая, без скрытой камеры, которую ты оставляла у меня в
бане и без закулисья? Дно – это ты, и ты сейчас на дне", – вынесла вердикт
Анастасия Волочкова.
и Ксения Собчак много лет враждуют друг
с другом. Война идет с переменным успехом, но периодически возникают жаркие
споры на публике. Балерина в очередной раз обиделась на телеведущую после
съемок шоу Собчак в доме у Волочковой. Ксения позволила себе оставить в ролике
весьма провокационные отрывки разговоров и кадры из бани, где были скрытые
камеры, напоминает StarHit.