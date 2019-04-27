Анастасия Волочкова выяснила, чего не хватает блондинке в шоколаде. У Ксении Собчак нет совести. Балерина обиделась на светскую львицу не только за себя, но и за Ольгу Бузову. Собчак на днях поиздевалась над доверчивой телеведущей в своей программе на YouTube.

Анастасия Волочкова выяснила, чего не хватает "блондинкев шоколаде". У Ксении Собчак нет совести. Балерина обиделась на светскуюльвицу не только за себя, но и за Ольгу Бузову. Собчак на днях поиздевалась наддоверчивой телеведущей в своей программе на YouTube.заступилась за Ольгу Бузову. Та заявила Ксении в новой части ее шоу: нетничего зазорного в том, чтобы выступать в маленьких ДК в регионах России, а непродавать дорогие билеты на концерты, как Светлана Лобода. Певицу поддержали идругие звезды, которые ездят к фанатам в разные уголки нашей страны. Собчаквысмеяла это утверждение.И тут неожиданно не выдержала Анастасия Волочкова. Балеринарешила записать видеообращение к Собчак, в котором перечислила ее грехи."Знаешь, что тебе не хватает в твоей жизни, столичнаяты наша штучка, блондинка в шоколаде? Тебе не хватает совести! Совести. И то,чего артисты добились своим трудом потом и кровью. А ты – благодаря своимбогатеньким родителям, папенькина дочка", – возмущаетсяПо мнению балерины, Ксения Собчак не имеет никакого правасудить других. "Тебе не стыдно-то вообще? Тебе не стыдно. В этом и беда: тынас за то, что мы светим для людей в глубинках, называешь дном. Хочешь, я тебескажу открыто, моя дорогая, без скрытой камеры, которую ты оставляла у меня вбане и без закулисья? Дно – это ты, и ты сейчас на дне", – вынесла вердиктАнастасия Волочкова.и Ксения Собчак много лет враждуют другс другом. Война идет с переменным успехом, но периодически возникают жаркиеспоры на публике. Балерина в очередной раз обиделась на телеведущую послесъемок шоу Собчак в доме у Волочковой. Ксения позволила себе оставить в роликевесьма провокационные отрывки разговоров и кадры из бани, где были скрытыекамеры, напоминает StarHit.