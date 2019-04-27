Российский лидер Владимир Путин может обходиться без сна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, он же Путин. Не спит – работает

Российский лидер Владимир Путин может обходиться без сна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, он же Путин. Не спит – работает, передает "Интерфакс".Речь шла о напряженном графике президента. Сам Путин подчеркнул, что высыпается за 5-6 часов, передает ТАСС.Однако исследования показывают, что взрослому человеку необходимо получать 7-8 часов сна с погрешностью в один час с учетом некоторых индивидуальных особенностей. Если человек каждый день спит 6 часов (или 9 часов), но чувствует себя прекрасно, вероятно, это его режим.Более того, разница в количестве сна не так важна. Куда важнее то, что по мере старения организма довольно сильно меняется архитектура сна.В конце рабочей недели Путин провел совещание в Чите по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров. 25 апреля на острове Русский (Владивосток) встретился с главой Кореи Ким Чен Ыном, после чего улетел на пекинскую конференцию "Один пояс – один путь".