В Кремле положительно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа Вашингтону, Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия.

В Кремле положительно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа Вашингтону, Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия.Как передает газета "Ведомости", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею "прекрасной". При этом он подчеркнул, что в Москве нет деталей предложения Трампа, а потому "нет понимания, в чем суть инициативы".В свою очередь, как сообщает телеканал "Россия 24", глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил опасение, что отказ США, России и Китая от ядерного оружия может резко повысить риск возникновения войны, поскольку исчезнет стратегическая стабильность.Депутат напомнил, что в условиях, когда США увеличили военный бюджет до 717 миллиардов долларов, а также приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявление Трампа следует оценивать лишь как громкий пиар-ход, свойственный 45-му американскому президенту, который периодически делает друг за другом заявления совершенно противоположного характера.