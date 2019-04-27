Предложение Трампа о ядерном разоружении можно приветствовать, но серьезной инициативой назвать нельзя - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении. Москва одобряет идею избавить мир от ядерной угрозы, но у Трампа пока нет плана."Как серьезную инициативу это никак оценивать нельзя, потому что пока нет конкретики", — сказал Песков.По словам пресс-секретаря, эксперты двух стран даже не начинали обсуждать предложение Трампа, пишет "Интерфакс".Дмитрий Песков далее отметил, что ликвидация ядерного оружия лишила бы мировых политиков сдерживающего фактора."Мы бы лишились сдерживающего паритета, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки", — сказал Песков.