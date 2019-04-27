Общая площадь пожара составила два гектара

Общая площадь пожара составила два гектараВ деревне Дьяконово Муромского района из-за пала травы сгорели восемь дачных домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.ЧП произошло 26 апреля. Центр управления в кризисных ситуациях получил сообщение о пале травы, но когда пожарные четырех гарнизонов приехали на место, они увидели, что огонь перекинулся на дачи.По информации спасателей, площадь горения травы составила два гектара. К счастью, пострадавших в ЧП нет. С огнем боролись больше 50 человек.