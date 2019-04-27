Злоумышленница, временно проживая у заявителя, похитила рюкзак с фототехникой. Похищенное имущество она продала...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в в краже фототехники.В полицию с заявлением обратился 49-летний житель столицы, который сообщил, что из его квартиры на Большой Пионерской улице пропали три фотоаппарата и объективы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что злоумышленница, временно проживая у заявителя, похитила рюкзак с фототехникой. Похищенное имущество она продала, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60