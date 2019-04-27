Стали известны приблизительные сроки восстановления итальянского полузащитника петербургского Зенита Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.

Стали известны приблизительные сроки восстановления итальянского полузащитника петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", срок реабилитации 33-летнего футболиста составит от четырех до шести месяцев.Напомним, Маркизио присоединился к «Зениту» в сентябре 2018 года. В составе петербуржцев он принял участие в 15 матчах и забил два мяча.