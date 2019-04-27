Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года.Скандальный критик Сергей Соседов жестко высказался на счет идеи почтить память Юлии Началовой на фестивале "Славянский базар в Витебске". На защиту умершей артистки встала певица Кристина Есаян.Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья и даже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая из Израиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.Ухаживавшие за Элиной Быстрицкой сиделки и помощница Ксения Рубцова были уволены в последние месяцы перед смертью актрисы. Последнюю обвинили в воровстве. Бразды правления взяла в свои руки Софья Шегельман.Финал шоу "Голос. Дети" возмутил россиян. Первый канал проверит результаты голосования в конкурсе. Удивление зрителей и многих звезд вызвала победа дочери певицы Алсу.Дочь певицы Алсу одержала победу в финале шоу "Голос. Дети". Первый канал инициировал проверку достоверности результатов конкурса.На подобное решение есть свои причины. Сотрудники хотят понять, не моделировалось ли голосование в пользу одного из участников во время финала, передает РБК.По мнению британской писательницы Дэбби Франк, покойная принцесса Диана и бывшая актриса Меган Маркл имеют много общего. Они смогли бы найти общий язык.Меган Маркл является покровителем нескольких благотворительных организаций в Великобритании. Она не раз совершала добрые поступки для своих поклонников. По мнению литератора Дэбби Франк, эта особенность бывшей актрисы могла бы понравиться принцессе Диане. Она бы с удовольствием поддерживала ее во всех делах.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года, читайте в и специальных .