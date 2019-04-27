Помещение отделения Сбербанка в Костроме получило повреждения в результате подрыва, совершенного в ночь на пятницу двумя неизвестными. Удалось ли преступникам добраться до денег – неизвестно, однако, судя по заявлению представителя банка, офис организации выведен из строя на несколько дней.

Неизвестные злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении "Сбербанка" в Костроме. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 апреля.В Сети опубликована запись, на которой, как утверждает автор видео, запечатлен момент преступления. Можно видеть, как двое неизвестных около полутора минут совершали манипуляции с терминалом, после чего покинули помещение, на этом запись оборвалась.По данным РИА Новости, в "Сбербанке" подтвердили факт взрыва и отметили, что отделение временно прекратило обслуживание клиентов. Оно возобновится в следующий понедельник, 29 апреля.Удалось ли "минерам" добраться до денег – не уточняется.