Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе холодильников, что находится на территории завода Красмаш в Красноярске. В тушении принимали участие более 120 человек.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе холодильников, что находится на территории завода "Красмаш" в Красноярске. В тушении принимали участие более 120 человек."Пожар полностью ликвидирован", — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.Горели склады частной компании, которые находятся в непосредственной близости от предприятия. Пожарным пришлось потратить несколько часов, чтобы сбить пламя. Площадь возгорания, по последним данным, составила 24 тысячи квадратных метров.Красноярский машиностроительный завод — предприятие, работающее на гособоронзаказ. Здесь производят, например, ракеты для подводных лодок. Но, как выяснилось, горит отдельно стоящий цех, который специализируется на производстве холодильных установок. Он находится на значительном расстоянии от цехов, где занимаются вооружениями.О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Их начнут устанавливать после полной ликвидации возгорания.Погибших и пострадавших нет.