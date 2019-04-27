В Верховной Раде Украины предложили организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Провокационную инициативу прокомментировал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Верховной Раде Украины предложилиорганизовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Провокационнуюинициативу прокомментировал эксперт Совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Какой аттракцион неслыханной щедрости. В ВерховнойРаде Украины собрались в Москве украинские паспорта раздавать. Да, очередь,наверное, будет знатная", – с сарказмом высказался собеседник "Дни.ру". При этомон добавил, что "эти не умеющие широко мыслить господа" не понимают, чтопаспорта раздать легко, но могут быть определенные последствия."Если этих паспортов станет слишком много у россиян наруках, то они ведь и референдум об отделении части украинских земель в пользуРоссии организовать смогут", – предположил Манукян. "Похоже, история с Крымомих так ничему и не научила. Почему произошел референдум? Потому что некоторые депутатыВерховной Рады слишком много ляпали языком", – втоптал в грязь прихвостнейэксперт."Но зачем об этом сейчас вспоминать депутатам Рады,нужно же что-то невпопад высказать в ответ на решение Владимира Путина опаспортах для жителей Донбасса", – констатировал Манукян. Такую своеобразную атакуна указ президента России придумал депутат Верховнойрады Евгений Рыбчинский. Именно он предложил организоватьвыдачу украинских паспортов в центре Москвы, сообщает "Политнавигатор".РанееВладимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортовжителям Донбасса. Позднее в МИД России заявили, что тем самымМосква де-факто считает жителей Донбасса гражданами нашей страны. В свою очередь действующий президент Украины пригрозил России новыми санкциями.