Элина Быстрицкая умерла будучи очень одинокой женщиной. У артистки не было ни мужа, ни детей.

Элина Быстрицкая умерла будучи очень одинокой женщиной. У артистки не было ни мужа, ни детей.Быстрицкая уже была счастлива в браке. Артистка скрывала супруга буквально от всех,. Cемейный очаг знаменитость сберечь так и не смогла.В Малом театре, где Быстрицкая прослужила всю жизнь, шептались. Считали, что она вышла замуж за партийного бонзу или генерала.Подруга Быстрицкой предположила, что той нравилось создавать вокруг себя загадочную, Народный кумир не раз попадала в крупные неприятности из-за того, что отвергала знаки внимания высокопоставленных мужчин. Возможно, она хотела, чтобы окружающие думали, будто она не сама по себе, а у нее уже есть влиятельный покровитель и защитник.